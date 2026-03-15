Ангеліна Калініна виграє другий поспіль трофей в Анталії

Українська тенісистка Ангеліна Калініна стає тріумфаторкою другого поспіль турніру категорії WTA Challenger в турецькій Анталії. В титульному матчі змагань Ангеліна впевнено переграла представницю Словенії Тамару Зіданшек (148-ма ракетка світу). На перемогу в фіналі Калініна витратила трохи більше години ігрового часу.





WTA Challenger

Анталія, Туреччина

Фінал





Ангеліна Калініна - Тамара Зіданшек - 6:0, 6:3





Три тижні, які Ангеліна Калініна провела в Анталії, беззаперечно можна занести в актив українській тенісистці. До фіналу поточного турніру Ангеліна підходила із титулом минулого тижня, і фіналом два тижні тому, тож єдине, що могло турбувати прихильників Калініної, це її фізичний стан. Чи вистачить Ангеліні сил для того, аби боротися за ще один титул.





Відповідь на це питання, причому дуже красномовну, Калініна дала вже в стартовому сеті титульного матчу. Ангеліна зміла Зіданшек з корту, спокійно втримала всі свої подачі і тричі відзначилась на прийомі. Таким чином Ангеліна відвісила суперниці повноцінну "баранку".





На початку другого сету Калініна оформила ще один брейк і, таким чином, лишила за собою 9 стартових геймів зустрічі поспіль. З рахунку 6:0, 3:0 Ангеліна таки зіткнулась із певним спадом у грі, та й Зіданшек кинула всі сили на те, аби врятуватися від повного розгрому. Цей фрагмент матчу видався доволі непростим і нервовим, проте переваги, здобутої на початку другого сету, Ангеліні вистачило для того, аби здобути в ньому перемогу і завершити турнір ще одним трофеєм.





Завдяки двом титулам в Анталії Ангеліна Калініна вже в понеділок суттєво покращить свої позиції в рейтингу WTA. Українська тенісистка підніметься одразу на 62 сходинки і наблизиться до топ-100 жіночої класифікації.





