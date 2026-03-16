Світоліна, Костюк та Ястремська стартують в Маямі. Відбулось жеребкування основної сітки турніру WTA 1000

Miami Open
В Маямі відбулось жеребкування основної сітки турніру категорії WTA 1000. У змаганнях візьмуть участь одразу три українські тенісистки, причому Еліна Світоліна та Марта Костюк потрапили в посів, тож почнуть виступи з другого раунду.

Джерело фото: x.com, користувач: MiamiOpen

За результатами жеребкування Даяна Ястремська розпочне боротьбу на турнірі поєдинком проти володарки wild card американки Ешлін Крюгер. Між собою на професійному рівні спортсменки ще не зустрічались жодного разу. В разі успіху в другому колі турніру в Маямі Даяна зіграє проти 25-ї ракетки змагань Єлєни Остапенко з Латвії.

Марта Костюк отримала 27-й номер посіву. В другому колі Марта зіграє проти переможниці матчу Солана Сьєрра - Жаклін Крістіан. А першою сіяною суперницею Костюк може стати 3-тя ракетка турніру і 2-й номер поточного світового рейтингу Єлєна Рибакіна із Казахстану.

Еліна Світоліна отримала на змаганнях в Маямі 9-й номер посіву. В другому колі Еліна зіграє із переможницею матчу між володаркою wild card Емерсон Джонс із Австралії та кваліфаєркою. Першою сіяною суперницею Світоліної може стати нейтралка Людмила Самсонова, ну а за вихід у чвертьфінал українська тенісистка може поборотися із 7-ю ракеткою турніру Ясміне Паоліні. Варто відзначити, що Світоліна потрапила до однієї чверті із лідеркою посіву Аріною Сабаленко.

До Світоліної, Костюк та Ястремської в основній сітці турніру в Маямі може приєднатися Юлія Стародубцева, яка сьогодні розпочне боротьбу в кваліфікації.

