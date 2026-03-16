Індіан-Веллс. Яннік Сіннер стає тріумфатором Мастерса

Італійський тенісист Яннік Сіннер виграє змагання категорії ATP Мастерс в американському Індіан-Веллсі. В титульному матчі турніру Яннік, який отримав 2-й номер посіву, в двох вкрай непростих сетах переграв "нейтрального" Даніїла Медвєдєва (11-й номер поточного світового рейтингу). На перемогу в матчі Сіннер витратив біля двох годин ігрового часу.





BNP Paribas Open, ATP Мастерс

Індіан-Веллс, США

Фінал





(2) Яннік Сіннер - (11) Даніїл Медвєдєв - 7:6(6), 7:6(4)





Джерело фото: x.com, користувач: BNP Paribas Open





Напевно, навіть тим, хто хотів у фіналі Мастерса в Індіан-Веллсі неодмінно побачити повторення Сінкараса, можна визнати, що фінал вдався і без Карлоса. Напружена боротьба, високий, а інколи буквально захмарний рівень тенісу. Що ще потрібно для задоволення від матчу? Ну, для нас, звісно, потрібна ще поразка "безпрапорного" спортсмена, і це теж сьогодні сталось.





Максимально якісну гру на власних подачах сьогодні продемонстрували обидва спортсмена. Жодного брейку за весь матч так і не сталось. Всього 2 брейк-поінти, та і ті в одному єдиному геймі, було зроблено на двох - в середині стартової партії у Медвєдєва підвисла подача, але він спокійно відігрався з рахунку 15:40. Все, більше проблем із захистом геймів не було ні в кого.





Тай-брейки ж обох партій минули кардинально по-різному. Якщо в стартовому сеті спортсмени продовжили впевнено грати на подачах і все вирішив єдиний міні-брейк Сіннера, то в другій партії це була справжня битва нервів. Яннік провалив початок "таю" і поступався з двома міні-брейками - 0:4. Але далі Сіннер круто перехопив ініціативу і взяв 7 розіграшів поспіль!





Для Янніка Сіннера трофей стає вже 25-м в кар'єрі і 6-м на турнірах категорії Мастерс. Змагання в Індіан-Веллсі італійський тенісист виграв вперше.





Теніс України в соцмережах: