Маямі. Юлія Стародубцева успішно стартувала в кваліфікації і перервала серію із 4-х поразок поспіль
Miami Open, WTA 1000
Маямі, США
Кваліфікація 1-й раунд
(15) Юлія Стародубцева - Медісон Інгліс - 7:6(3), 7:5
Джерело фото: Instagram, користувач: alexthetennispro
Початок зустрічі видався для Стародубцевої вкрай невдалим. Українська тенісистка не скористалась своїм шансом відзначитися на прийомі в стартовому геймі матчу та відпустила суперницю із брейк-поінта, а сама свою першу в матчі подачі таки програла. Юлія боролась за неї, як могла, відіграла пару брейкових м'ячів у Інгліс, але в підсумку дала австралійській спортсменці піти у відрив.
Медісон, здавалося б, спокійно веде стартову партію до перемоги. Вона цілком могла поставити крапку в цьому відрізку матчу ще одним виграним на прийомі геймом, але Стародубцева захистила подачу з двох сет-поінтів у суперниці. Але перевага у Інгліс лишалась, тож вже в наступному геймі австралійська тенісистка вийшла подавати на партію.
І ось тут Юлія увімкнулась і оформила зворотній брейк. Стародубцева повела на прийомі 40:0, і хоч упустила два з трьох брейк-поінтів, з останньої спроби таки реалізувала свою можливість. До завершення сету спортсменки далі впевнено брали свої подачі, тож все вирішилось на тай-брейці. В середині цього гейму Юлія та Медісон обмінялись міні-брейками, але ключовим моментом стали два виграні поспіль розіграші на прийомі у виконанні Стародубцевої. Вони і дозволили їй взяти стартовий сет. Із вражаючим камбеком, між іншим.
Другу партію Інгліс почала зі спроб повністю прибрати ініціативу до своїх рук. Австралійська тенісистка знову повела зі швидким брейком і навіть мала можливість зміцнити свою перевагу, але Юлія наступну власну подачу із боями, та все ж захистила.
Для того, аби відігратися, Стародубцева цього разу не стала чекати подачі суперниці на сет, а оформила зворотній брейк в середині партії. Інгліс цілком могла відновити перевагу вже в наступному геймі, але Юлія врятувалась із подвійного брейк-поінту.
І ось коли здавалось, що все йде до другого в матчі тай-брейку, Стародубцева нав'язала Інгліс боротьбу на прийомі і з першого ж матч-поінту поставила крапку в поєдинку. Він, хоч і завершився в двох сетах, але тривав біля двох із чвертю годин ігрового часу.
Таким чином Юлія Стародубцева перервала серію із 4-х поразок поспіль, яка для неї почалась ще на турнірі в Досі на початку лютого.
За вихід в основну сітку турніру в Маямі Юлія Стародубцева посперечається із володаркою wild card американкою Мері Стояна.
