Рейтинг WTA. Світоліна піднялась на одну сходинку, рекорд Олійникової, неймовірний прогрес Калініної
У першому за 2 тижні оновленні рейтингу WTA відбулось чимало змін, на які варто звернути окрему увагу. У топ-10 класифікації головною подією стала 2-га сходинка рейтингу для Єлєни Рибакіної. Фіналістка турніру в Індіан-Веллсі обійшла Ігу Свьонтек і вперше в кар'єрі піднялась на такий високий рядок.
Покращили свої позиції в рейтингу Еліна Світоліна та Вікторія Мбоко, які стали 8-ю та 9-ю ракеткою світу, відповідно. Натомість, на межі вильоту з топ-10 опинилась нейтралка Мірра Андрєєва, яка не змогла захистити минулорічний титул в Індіан-Веллсі.
Марта Костюк змогла зберегти свою 28-му сходинку в рейтингу, а ось Даяна Ястремська втратила 2 позиції та стала 54-ю ракеткою світу.
Олександра Олійникова завдяки фіналу на одному з турнірів WTA 125k в Анталії піднялась на 7 сходинок та опинилась на рекордній для себе 66-й позиції у світовому рейтингу. Але справжньою рекордсменкою за прогресом у рейтингу стала Ангеліна Калініна. Вдалі виступи в Туреччині дозволили їй піднятися на 62 позиції та стати 127-ю ракеткою світу.
Українки в рейтингу WTA:
8. Еліна Світоліна - 4020 очок
28. Марта Костюк - 1528
54. Даяна Ястремська - 1140
66. Олександра Олійникова - 960
108. Юлія Стародубцева - 751
110. Дарія Снігур - 737
127. Ангеліна Калініна - 625
205. Вероніка Подрез - 349
287. Анастасія Соболєва - 232
292. Катаріна Завацька - 231
Теніс України в соцмережах: Facebook, Telegram і Twitter
Коментарі
Дописати коментар