Рейтинг WTA. Світоліна піднялась на одну сходинку, рекорд Олійникової, неймовірний прогрес Калініної

WTA традиційно оновила світовий жіночий рейтинг, у якому відбулось кілька вкрай цікавих змін. По-перше, на другу сходинку вперше у кар'єрі піднялась Єлєна Рибакіна, яка стала фіналісткою турніру в Індіан-Веллсі. На одну позицію покращила своє становище Еліна Світоліна, яка зіграла в 1/2 фіналу змагань WTA 1000, але найбільш приємним для українських вболівальників став прогрес Ангеліни Калініної, яка піднялась одразу на 62 рядки.





У першому за 2 тижні оновленні рейтингу WTA відбулось чимало змін, на які варто звернути окрему увагу. У топ-10 класифікації головною подією стала 2-га сходинка рейтингу для Єлєни Рибакіної. Фіналістка турніру в Індіан-Веллсі обійшла Ігу Свьонтек і вперше в кар'єрі піднялась на такий високий рядок.





Покращили свої позиції в рейтингу Еліна Світоліна та Вікторія Мбоко, які стали 8-ю та 9-ю ракеткою світу, відповідно. Натомість, на межі вильоту з топ-10 опинилась нейтралка Мірра Андрєєва, яка не змогла захистити минулорічний титул в Індіан-Веллсі.





Марта Костюк змогла зберегти свою 28-му сходинку в рейтингу, а ось Даяна Ястремська втратила 2 позиції та стала 54-ю ракеткою світу.





Олександра Олійникова завдяки фіналу на одному з турнірів WTA 125k в Анталії піднялась на 7 сходинок та опинилась на рекордній для себе 66-й позиції у світовому рейтингу. Але справжньою рекордсменкою за прогресом у рейтингу стала Ангеліна Калініна. Вдалі виступи в Туреччині дозволили їй піднятися на 62 позиції та стати 127-ю ракеткою світу.





Українки в рейтингу WTA:





8. Еліна Світоліна - 4020 очок

28. Марта Костюк - 1528

54. Даяна Ястремська - 1140

66. Олександра Олійникова - 960



108. Юлія Стародубцева - 751

110. Дарія Снігур - 737

127. Ангеліна Калініна - 625

205. Вероніка Подрез - 349

287. Анастасія Соболєва - 232

292. Катаріна Завацька - 231





