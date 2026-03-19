Маямі. Талія Гібсон продовжує феєрити на турнірах WTA 1000 і віддає всього 1 гейм Сарі Бейлек

Австралійська тенісистка Талія Гібсон впевнено долає стартовий раунд основної сітки змагань категорії WTA 1000 в Маямі, куди вона пробилась через сито кваліфікації. В матчі першого кола Талія буквально розгромила представницю Чехії Сару Бейлек (41-й номер поточного світового рейтингу). Гібсон віддала суперниці всього 1 гейм за весь матч.





Miami Open, WTA 1000

Маямі, США

1-й раунд





(Q) Талія Гібсон - Сара Бейлек - 6:1, 6:0





Джерело фото: Instagram, користувач: talia.m.gibson





Свій перший і єдиний гейм у матчі Сара Бейлек виграла за рахунку 0:2 в першому сеті. Після того, як чеська спортсменка програла свою стартову подачу, вона швидко оформила зворотній брейк і, здавалося б, повернулась в боротьбу.





Проте Гібсон в подальшому не лишила Бейлек жодних шансів. Австралійська спортсменка оформила ще 2 брейки в стартовій партїї, а в другому сеті і геть знищила опонентку, відвісивши їй повноцінну "баранку". Виходить, що Талія з рахунку 2:1 в першій партії взяла 10 геймів поспіль.





В другому раунді турніру в Маямі Талія Гібсон зіграє проти 16-ї ракетки турніру Наомі Осаки із Японії.





Нагадаємо, що на попередньому турнірі WTA 1000, який відбувався в Індіан-Веллсі, Талія Гібсон також стартувала з кваліфікації і дісталась аж до чвертьфіналу, де поступилась Лінді Носковій із Чехії. На шляху до 1/4 фіналу в Індіан-Веллсі Талія здолала, зокрема, Єкатерину Александрову, Клару Таусон та Ясміне Паоліні.





Теніс України в соцмережах: