Маямі. Знову поразка. Вінус Вільямс поступається Франчесці Джонс в стартовому раунді турніру WTA 1000

Легендарна американська тенісистка Вінус Вільямс програє свій 9-й матч в турі поспіль. На старті змагань категорії WTA 1000 в Маямі, де Вінус отримала wild card в основну сітку, Вільямс-старша в двох партіях поступилась представниці Великої Британії Франчесці Джонс (93-тя сходинка поточного світового рейтингу).





Miami Open, WTA 1000

Маямі, США

1-й раунд





Франческа Джонс - (WC) Вінус Вільямс - 7:5, 7:5





Джерело фото: Instagram, користувач: miamiopen





Шоста поразка в сезоні, при жодній перемозі. Дев'ята поспіль невдача поспіль. Серія без виграних матчів, яка триває ще з липня минулого року. Як ставитися до таких "успіхів" Вінус Вільямс, залежить виключно від вашого ставлення до цієї, без сумніву, легендарної спортсменки. Якщо ви її фанат - тільки можливість бачили Вінус на корті - це вже щастя. І результат не такий вже й важливий. Якщо хейтер, то слово "посміховисько" буде, певно, найбільш м'яким у вашому описі останніх матчів Вільямс-старшої.





Але з іншого боку, має право! Має право сама Вінус продовжувати виходити на корт і отримувати задоволення від процесу. Мають право організатори турнірів надавати Вільямс-старшій wild card і привертати додаткову увагу до змагань, краще продавати квитки, особливо, якщо мова йде про турніри на території США. Має право Вінус навіть заробляти на цьому, думаю, не без цього...





А ми, маємо право чекати або офіційного оголошення про завершення кар'єри, або, принаймні, першої перемоги в сезоні. Сьогодні її не сталось. Причини - ті самі. Фізика вже не дозволяє Вінус витримувати темп матчу від початку і до кінця. Важко тримати в психологічну концентрацію. Майстерність - без сумніву, присутня. Тенісний розум - куди ж без нього. Але рівень туру зараз виріс настільки, що тільки на цих якостях переграти навіть спортсменку з низів першої сотні рейтингу точно не вийде.





Що стосується самого матчу, то у Вінус сьогодні були реальні нагоди зачепитися бодай за сет. Але ті самі спади у ключові моменти матчу знову не дозволили Вільямс-старшій розраховувати на інший результат. В стартовому сеті американська спортсменка двічі поступалась із брейком, але одразу ж відігравала відставання в рахунку. Більше того, десь із середини партії Вінус налагодила гру на подачі і, здавалося б, вийшла на якісний рівень гри, але в 11-му геймі стався провал, Джонс оформила ще один брейк і одразу після нього подала на перемогу в сеті.





В другій партії вела із брейком вже сама Вінус, але свою перевагу американська тенісистка також не втримала. В середині цього відрізку матчу Вільямс серйозно тиснула на суперницю і кілька разів була близька до того, аби знову вирватися вперед, але Франческа в кількох геймах відіграла загалом 5 брейк-поінтів і втримала свої подачі. І в тому самому 11-му геймі представниця Великої Британії знову оформила важливий брейк та одразу після нього подала на перемогу.





В другому колі змагань в Маямі Франческа Джонс зіграє проти ще однієї американської тенісистки 5-ї ракетки турніру Джессіки Пегули.





