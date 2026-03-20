Маямі. Іга Свьонтек сенсаційно програє вже на старті змагань
Miami Open, WTA 1000
Маямі, США
2-й раунд
Магда Лінетт - (2) Іга Свьонтек - 1:6, 7:5, 6:3
Джерело фото: офіційний сайт турніру Miami Open
Чи могли бути сумніви у підсумковій перемозі явної фаворитки, а такою точно була саме Іга Свьонтек, після стартового сету зустрічі? Думаю, навіть найбільш віддані прихильники Лінетт вже готувались вимикати трансляцію, аби не псувати собі сон і нерви. Свьонтек спокійно виграла першу партію із солідним відривом і ніщо не натякало на те, що Лінетт здатна перевернути хід матчу.
Але Магда не поспішала кидатися в бій з усіх сил. Вона діяла виважено і методично. Головне, що Лінетт зробила на початку другого сету - просто впоралась із нервами і налагодила гру на своїй подачі. Цього виявилось достатньо для того, аби вирівняти гру. Та й увагу Свьонтек було трохи приспано, тож Іга сама не поспішала дотискати суперницю.
А дарма, бо чим ближчим було завершення другого сету, тим менше шансів це зробити було у Свьонтек. Магда дійсно відчула впевненість і поступово сама прибирала ініціативу до рук. А тут ще й Іга буквально провалилась при подачі на тай-брейк - програний без шансів гейм і Лінетт переводить зустріч у вирішальний сет.
За логікою подібних матчів Іга мала зібратися і почати тиснути на суперницю. Так воно і сталось, але цей тиск дозволив Свьонтек хіба що заробити і не реалізувати брейк-поінт на початку партії. А ось далі ініціатива знову перейшла до Лінетт. Магда в середині партії куди більш ефективно зачепилась на прийомі і оформила важливий брейк.
Могла Лінетт завершувати матч ще одним брейком, проте відпустила Свьонтек із подвійного матч-болу. Іга ще й відіграла 2 матч-поінти у суперниці під час подачі Магдою на перемогу, проте той гейм Лінетт почала з рахунку 40:0, тож у неї була ще третя можливість поставити крапку в зустрічі, якою Магда і скористалась.
В третьому колі турніру в Маямі Магда Лінетт зіграє проти 31-ї ракетки змагань Александри Еали. Ну а Іга Свьонтек, яка цього тижня опустилась на 3-тю сходинку світового рейтингу ризикує за підсумками турніру в Маямі втратити і її. Обійти польську спортсменку в разі вдалих виступів може Коко Гофф.
