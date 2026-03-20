Маямі. Іга Свьонтек сенсаційно програє вже на старті змагань

Польська тенісистка Іга Свьонтек, яка на турнірі категорії WTA 1000 в Маямі отримала 2-й номер посіву, не змогла подолати навіть стартовий для себе другий раунд змагань. Більш ніж несподівано Іга в трьох партіях програла своїй співвітчизниці Магді Лінетт (50-та ракетка світу). На вольову перемогу Магда витратила близько двох із чвертю годин ігрового часу.





Miami Open, WTA 1000

Маямі, США

2-й раунд





Магда Лінетт - (2) Іга Свьонтек - 1:6, 7:5, 6:3





Джерело фото: офіційний сайт турніру Miami Open





Чи могли бути сумніви у підсумковій перемозі явної фаворитки, а такою точно була саме Іга Свьонтек, після стартового сету зустрічі? Думаю, навіть найбільш віддані прихильники Лінетт вже готувались вимикати трансляцію, аби не псувати собі сон і нерви. Свьонтек спокійно виграла першу партію із солідним відривом і ніщо не натякало на те, що Лінетт здатна перевернути хід матчу.





Але Магда не поспішала кидатися в бій з усіх сил. Вона діяла виважено і методично. Головне, що Лінетт зробила на початку другого сету - просто впоралась із нервами і налагодила гру на своїй подачі. Цього виявилось достатньо для того, аби вирівняти гру. Та й увагу Свьонтек було трохи приспано, тож Іга сама не поспішала дотискати суперницю.





А дарма, бо чим ближчим було завершення другого сету, тим менше шансів це зробити було у Свьонтек. Магда дійсно відчула впевненість і поступово сама прибирала ініціативу до рук. А тут ще й Іга буквально провалилась при подачі на тай-брейк - програний без шансів гейм і Лінетт переводить зустріч у вирішальний сет.





За логікою подібних матчів Іга мала зібратися і почати тиснути на суперницю. Так воно і сталось, але цей тиск дозволив Свьонтек хіба що заробити і не реалізувати брейк-поінт на початку партії. А ось далі ініціатива знову перейшла до Лінетт. Магда в середині партії куди більш ефективно зачепилась на прийомі і оформила важливий брейк.





Могла Лінетт завершувати матч ще одним брейком, проте відпустила Свьонтек із подвійного матч-болу. Іга ще й відіграла 2 матч-поінти у суперниці під час подачі Магдою на перемогу, проте той гейм Лінетт почала з рахунку 40:0, тож у неї була ще третя можливість поставити крапку в зустрічі, якою Магда і скористалась.





В третьому колі турніру в Маямі Магда Лінетт зіграє проти 31-ї ракетки змагань Александри Еали. Ну а Іга Свьонтек, яка цього тижня опустилась на 3-тю сходинку світового рейтингу ризикує за підсумками турніру в Маямі втратити і її. Обійти польську спортсменку в разі вдалих виступів може Коко Гофф.





