Переливання крові, корупція і дискваліфікація на 4 роки. Гучна допінгова історія Марінко Матошевича

Міжнародна агенція із забезпечення чесності в тенісі поставила крапку в гучному і дуже тривалому процесі, пов'язаному із подіями 8-ми річної давнини. Колишнього австралійського тенісиста Марінко Матошевича звинувачували в порушенні 5-ти антидопінгових правил (в підсумку по одному пункту було вирішено, що провину довести неможливо) і дискваліфікували на 4 роки.





Історія, насправді, видалась максимально заплутаною. ITIA (та сама агенція із забезпечення чесності в тенісі) виклала дійсно вражаючий пакет звинувачень. Матошевич їх тривалий час повністю відкидав, але, зрештою, дещо визнав, але не втримався від звинувачень у відповідь. І навіть закликів боротися із корупціонерами в цій структурі. Тому, давайте спробуємо розібратися в багатошаровій ситуації більш глибоко.





Хто такий Марінко Матошевич?





Так, тим хто став стежити за тенісом тільки в останні роки, може здатися, що це - черговий спортсмен з низів світового рейтингу. Ну скільки ми вже чули історій про те, як тенісиста з 800-го чи взагалі 1000-го місця класифікації дискваліфікують за допінг, або, ще частіше, за договірні матчі! Але тут все цікавіше.





По-перше, Матошевич свого часу був 39-ю ракеткою світу. Так, зірок із неба Марінко не хапав, але у фіналі одного турніру ATP зміг побувати. В 2012-му році він пробився в титульний матч змагань в Делрей-Біч, де поступився Кевіну Андерсону. В цей фінал Марінко пробився із кваліфікації і на шляху до нього переграв, наприклад, Іво Карловича, Ернеста Гулбіса та Дуді Селу.





Також із кваліфікації Марінко дістався і до свого найкращого результату на турнірах категорії Мастерс. В Монреалі у 2013-му році Матошевич дістався до 1/4 фіналу, де, правда, без шансів поступився Рафаелю Надалю. На шляху до цього чвертьфіналу Марінко здолав Джека Сока в фіналі відбору, а також Бенджаміна Беккера, Томмі Хааса та Бенуа Пера. Не обійшлось без везіння - Хаас в другому колі знявся через травму, правда вже по ходу матчу, коли програвав Матошевичу - 0:5.





В цілому, Марінко провів достойну кар'єру, як для гравця середнього не топового рівня. Виграв 4 Челленджера, обігрував Чіліча, Раоніча, Тсонгу, заробив більше 2 мільйонів доларів призових. Логічно, що після такої кар'єри, можна і в тренери податися, що Марінко і зробив. Свого часу він попрацював із австралійцями Крістофером О'Коннеллом та Джорданом Томпсоном.





В чому звинувачують Марінко Матошевича?





Тепер до суті справи. Згідно із проведеним ITIA розслідуванням, Марінко звинувачували одразу в 5-ти порушеннях. І звучать ці пункти доволі гучно та жорстко: використання кров'яного допінгу; допомога іншому спортсмену в застосуванні кров'яного допінгу; поради іншим спортсменам про те, як уникнути позитивних допінг проб; вживання кленбутеролу і зберігання кленбутеролу.





Щодо останнії пунктів про вживання та зберігання кленбутеролу незалежний трибунал вирішив, що порушення були цілком ймовірними, проте відсутня достатня доказова база. Тож, звинувачення в цьому були відхилені. Але, для довідки, кленбутерол - це лікарська речовина, яка використовується для лікування обструктивних захворювань дихальної системи. Проте, вона має й іншу дію, яка стала дуже популярною серед бодібілдерів. Кленбутерол ще називають "жироспалювачем" за те, що він допомагає швидко наростити м'язову масу за рахунок посиленню метаболізму жирів та зниженню метаболізму білків у м'язових тканинах. Вибачте, за довгі медичні відступи, але ж ми обіцяли серйозно заглибитись в тему.





Наступні пункти щодо порад іншим спортсменам та сприянню використанню ними кров'яного допінгу залишаюься вкритими мороком. Ніякої конкретики, а тим більше імен тих самих спортсменів ITIA не надають, а тому лишається тільки здогадуватися, що тут і до чого. Цілком можливо, що поради та сприяння Матошевич надавав вже після завершення кар'єри. Логіка тут проста. Кров'яний допінг Марінко використовував у 2018-му році. Тоді ж він провів свої останні матчі в турі. А порушення, які йому зараз інкримінують, датуються 2018-2020-ми роками. Логічно, що поради і сприяння автралійський тенісист міг надавати тільки тоді, коли вже сам пройшов процедуру і мав відповідний досвід. Чи міг Матошевич вплутувати в схему гравців, яких він встиг тренувати - питання риторичне. Без жодних звинувачень на їхню адресу, але можемо сказати: "Цілком можливо".





Що таке кров'яний допінг?





І зараз знову буде трохи медичної термінології. Кров'яний допінг - це набагато цікавіша історія, ніж звичайні препарати, на яких ловили останнім часом тенісистів. І ніж той сами1 кленбутерол, наприклад. В чому полягає його суть? Якщо говорити спрощено, то це переливання крові із підвищеним вмістом еритроцитів. По факту, висока концетрація гемоглобіну допомагає покращити не миттєві результати спортсмена, а його витривалість.





Можна переливати як свою, заздалегідь підготовлену кров, так і кров донорів. А ще для тих самих цілей використовували препарат еритропоетин - гормон, який стимулює утворення еритроцитів. Єдина проюблема із ним полягає в тому, що десь із 2000-х років з'явились тести, які можуть виявити наявність цього препарату в організмі, тож еритропоетин, який активно вживали в 90-х, втратив свою актуальність.





Яким чином відбувається кров'яний допінг зараз? В більшості випадків це переливання власної крові, причому вміст еритроцитів в ній підвищують природним шляхом (щоб неможливо було виявити той самий еритропоетин), наприклад, за допомогою високогірних тренувань. Відповідно, доволі складно звинуватити спортсмена у проходженні цієї процедури - навіть наявність запасів крові не завжди може щось довести зі стовідсотковою впевненістю.





До чого тут Ленс Армстронг?





Марінко Матошевич - точно не найбільш знаковий спортсмен, якого звинувачували у кров'яному допінгу. Без сумніву тут пальма першості належить велогонщику Ленсу Армстронгу, якого в підсумку позбавили всіх спортивних титулів. Так, в обвинуваченнях Армстронга багато пунктів і багато препаратів, але там присутній і еритропоетин, і переливання крові, і зберігання заборонених субстанцій та обладнання для переливання крові.





І в чому ж корупція?





В заголовок матеріалу винесене ще одне гучне слово - "корупція". Воно з'явилось в цій справі з подачі самого Матошевича. Спортсмен тривалий час відмовчувався, але напередодні фінального засідання вийшов на зв'язок із громадськістю і видав дуже гучну тираду. По-перше, він визнав сам факт переливання крові. Як заявив Марінко, доказів у ITIA немає ніяких, але він вирішив сам розповісти про все максимально чесно. В 2017-му році у нього, нібито, виникли серйозні проблеми зі здоров'ям і він прийняв необдумане рішення зробити переливання.





Після цього він зрозумів помилковість ситуації, відчув глибоке розчанування і вже наступного тижня завершив кар'єру. Цією вступною частиною Марінко вирішив зробити добру справу - і правду розповісти, і закликати інших, особливо молодих спортсменів, обдумувати всі рішення, які можуть нашкодити здоров'ю і навіть життю.





Ну а далі пішли звинувачення на адресу ITIA. Нібито, заради розслідування у Марінко шляхом погроз конфіскували телефон. Всі звинувачення будували на основі фотографій та текстових повідомлень 5-річної давнини. Та ще й таких, з яких точно не можна робити правильних висновків і будувати юридично-значущі звинувачення.





І в підсумку Матошевич назвав структуру глибоко корумпованою і закликав тенісистів боротися за те, аби зруйнувати існуючі системи в тенісі. Гучно, погодьтесь.





Саме із цих причин Марінко і не брав участь у фінальному засіданні, на якому, по суті, і вирішувалась доля справи.





Який вердикт?





Отже, Матошевича дискваліфікували на 4 роки і зобов'язали повернути призові за останні зіграні ним турніри - Челленджер в Морелосі, де Марінко, ніби, і робив переливання крові, та Мастерсі в Індіан-Веллсі 2018-го року. Здавалося б, яка користь від дискваліфікації для спортсмена, який і так давно завершив кар'єру? Але справа в тому, що тепер Марінко не може брати участь ні як гравець, ні як тренер, ні як глядач у будь-яких змаганнях або заходах, які проводяться членами ITIA або національними федераціями. Ну, тобто подивитися матч любителів в найближчому клубі Марінко ніхто не заборонить, а от із турнірами вищого рівня - проблема.





Крім того, Матошевичу заборонено тренувати, консультувати або у будь-який інший спосіб взаємодіяти в професійному плані із гравцями в будь-якому форматі. А це вже ставить хрест, як мінімум, на найближчі 4 роки, на тренерській кар'єрі Матошевича. Так, в ній, можливо, Марінко зірок із неба не хапав, але все ж...





Що далі?





В історії залишається багато запитань. Але, здається, найбільш інтригуючими є 2 з них. По-перше, чи з'являться імена тих спортсменів, яким Матошевич, нібито, допомагав проходити переливання крові і яких він консультував щодо того, як обійти допінг-тести? І чи відреагує хтось на заклики Марінко руйнувати корумповану систему в ITIA? Для позитивної відповіді на друге питання точно потрібні якісь докази тої самої корупції, а не просто слова про неї. А з ними, здається, у Марінко не все так добре.





