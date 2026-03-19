Miami Open. Жоден матч середи не відбувся через дощ

Організатори змагань Miami Open категорії WTA 1000 у жінок та Мастерс у чоловіків знову зіткнулись із серйозними проблемами через погодні умови. В середу через дощ жоден тенісист так і не вийшов на корт, а всі поєдинки ігрового дня були скасовані.





Джерело фото: Instagram, користувач: definingchic





В середу у Маямі мали завершитися матчі першого кола у жінок та розпочатися змагання основної сітки у чоловіків. Втім, поєдинки не були проведені. Протягом дня організатори кілька разів переносили час початку зустрічей, але згодом були змушені скасувати всі сесії.





Таким чином у четвер організатори спробують ущільнити розклад поєдинків і не тільки провести всі перенесені матчі середи, а й почати протистояння другого кола у жінок.





Нагадаємо, погода не вперше змушує організаторів турніру в Маямі скасовувати зустрічі. Через дощ не вдалось у запланований день почати матчі жіночої кваліфікації.





Теніс України в соцмережах: