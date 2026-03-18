Miami Open. Розклад матчів на 18 березня

Сьогодні на кортах Маямі продовжаться поєдинки стартового кола основної сітки жіночого турніру WTA 1000 та почнуться поєдинки "основи" на чоловічому Мастерсі. Сіяні спортсмени поки не вступають у боротьбу, проте навіть за таких умов ми побачимо чимало цікавих протистоянь. Звісно, особливу увагу приветають зустрічі за участю українських спортсменок - сьогодні свої матчі першого кола проведуть Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська.

Джерело фото: Facebook.com, користувач: Miami Open

Miami Open
Маямі, США
Розклад матчів на 18 березня

Grandstand

Дженніфер Бреді - Слоан Стівенс
Рафаель Колліньйон - Грігор Дімітров
Ітан Квінн - Хуберт Хуркач
Франческа Джонс - Вінус Вільямс - не раніше 01:00
Александр Мюллер - Маттео Берреттіні - не раніше 02:30

Butch Buchholz

Денис Шаповалов - Ботік Ван Де Зандсхулп
Хейлі Баптіст - Татьяна Марія
Паула Бадоса - Олександра Сасновіч
Лулу Сун - Тейлор Таунсенд
Стефанос Ціціпас - Артур Фері - не раніше 01:00

Court 1

Даяна Ястремська - Ешлін Крюгер
Рейлі Опелка - Нуну Боргеш
Єва Лис - Юлія Стародубцева
Маркос Гірон - Мартін Ландалусе
Дарвін Бланч - Ян-Леннар Штруфф - не раніше 00:00

Court 7

Емільяна Аранго - Оксана Селехметьєва
Аліша Паркс - Сінья Краус
Зізу Бергс - Дженсон Бруксбі
Ліллі Тагер - Елла Зайдель
Вікторія Голубіч - Пейтон Стернс

Court 5

Дженіс Тжен - Юлія Путінцева
Далма Гальфі - Ельвіна Калієва
Енн Лі - Кімберлі Біррелл
Кеті Макнеллі - Ребекка Масарова
Сара Бейлек - Талія Гібсон

Court 2

Джовані Мпечі Перрікар - Каміло Уго Карбельї
Дарья Семеністая - Елізабетта Коччаретто
Джеймс Дакворт - Роберто Баутіста-Агут
Маріано Навоне - Ніколоз Басілашвілі

Court 3

Чжічжень Чжан - Адріан Маннаріно
Анастасія Захарова - Анна Бондар
Солана Сьєрра - Каміла Рахімова
Рафаель Ходар - Яннік Ханфманн

Court 6

Єлєна-Габріела Русе - Антонія Ружич
Тереза Валентова - Кеті Волинець
Емерсон Джонс - Лінда Фругвіртова

Початок матчів на всіх кортах запланований на 17:00 за київським часом

