Miami Open. Розклад матчів на 18 березня
Джерело фото: Facebook.com, користувач: Miami Open
Grandstand
Дженніфер Бреді - Слоан Стівенс
Рафаель Колліньйон - Грігор Дімітров
Ітан Квінн - Хуберт Хуркач
Франческа Джонс - Вінус Вільямс - не раніше 01:00
Александр Мюллер - Маттео Берреттіні - не раніше 02:30
Butch Buchholz
Денис Шаповалов - Ботік Ван Де Зандсхулп
Хейлі Баптіст - Татьяна Марія
Паула Бадоса - Олександра Сасновіч
Лулу Сун - Тейлор Таунсенд
Стефанос Ціціпас - Артур Фері - не раніше 01:00
Court 1
Даяна Ястремська - Ешлін Крюгер
Рейлі Опелка - Нуну Боргеш
Єва Лис - Юлія Стародубцева
Маркос Гірон - Мартін Ландалусе
Дарвін Бланч - Ян-Леннар Штруфф - не раніше 00:00
Court 7
Емільяна Аранго - Оксана Селехметьєва
Аліша Паркс - Сінья Краус
Зізу Бергс - Дженсон Бруксбі
Ліллі Тагер - Елла Зайдель
Вікторія Голубіч - Пейтон Стернс
Court 5
Дженіс Тжен - Юлія Путінцева
Далма Гальфі - Ельвіна Калієва
Енн Лі - Кімберлі Біррелл
Кеті Макнеллі - Ребекка Масарова
Сара Бейлек - Талія Гібсон
Court 2
Джовані Мпечі Перрікар - Каміло Уго Карбельї
Дарья Семеністая - Елізабетта Коччаретто
Джеймс Дакворт - Роберто Баутіста-Агут
Маріано Навоне - Ніколоз Басілашвілі
Court 3
Чжічжень Чжан - Адріан Маннаріно
Анастасія Захарова - Анна Бондар
Солана Сьєрра - Каміла Рахімова
Рафаель Ходар - Яннік Ханфманн
Court 6
Єлєна-Габріела Русе - Антонія Ружич
Тереза Валентова - Кеті Волинець
Емерсон Джонс - Лінда Фругвіртова
Початок матчів на всіх кортах запланований на 17:00 за київським часом
Теніс України в соцмережах: Facebook, Telegram і Twitter
Коментарі
Дописати коментар