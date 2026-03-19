Miami Open. Розклад матчів на 19 березня
Stadium
Александра Еала - Лаура Зігемунд - початок о 18:00
Фабіан Марожан - Жоао Фонсека - не раніше 19:00
Магда Лінетт - Іга Свьонтек
Алекс Мікельсен - Маттія Белуччі - не раніше 01:00
Мірра Андрєєва - Маккартні Кесслер - не раніше 02:30
Grandstand
Аліша Паркс - Сінья Краус - початок о 17:00
Франческа Джонс - Вінус Вільямс - не раніше 18:00
Рафаель Колліньйон - Грігор Дімітров
Алехандро Табіло - Франсіско Комесана
Дженніфер Бреді - Слоан Стівенс - не раніше 01:00
Butch Buchholz
Тереза Валентова - Кеті Волинець - початок о 17:00
Ітан Квінн - Хуберт Хуркач
Александр Мюллер - Маттео Берреттіні
Марін Чіліч - Олексій Попирін
Еміліо Нава - Томаш Махач
Court 1
Зізу Бергс - Дженсон Бруксбі - початок о 17:00
Маркос Гірон - Мартін Ландалусе
Стефанос Ціціпас - Артур Фері
Хейлі Баптіс - Татьяна Марія
Лулу Сун - Тейлор Таунсенд
Court 7
Муаз Куаме - Закері Швайда - початок о 16:00
Дарвін Бланч - Ян-Леннар Штруфф
Рейлі Опелка - Нуну Боргеш
Мартін Дамм - Джейкоб Фірнлі
Каміл Майхжак - Міомір Кецманович
Court 5
Паула Бадоса - Александра Саснович - початок о 16:00
Єва Лис - Юлія Стародубцева - не раніше 17:00
Вікторія Голубіч - Пейтон Стернс
Енн Лі - Кімберлі Біррелл
Даяна Ястремська - Ешлін Крюгер
Court 2
Сара Бейлек - Талія Гібсон - початок о 16:00
Далма Гальфі - Ельвіна Калієва - не раніше 17:00
Емільяна Аранго - Оксана Селехметьєва
Кеті Макнеллі - Ребекка Масарова
Єлєна-Габріела Русе - Антонія Ружич
Court 3
Джеймс Дакворт - Роберто Баутіста-Агут - початок о 16:00
Чжічжень Чжан - Адріан Маннаріно
Денис Шаповалов - Ботік Ван Де Зандсхулп
Ігнасіо Бусе - Дамір Джумгур
Кентен Алі - Ліам Драксль
Court 6
Рафаель Ходар - Яннік Ханфманн - початок о 16:00
Дарья Семеністая - Елізабетта Коччаретто
Джовані Мпечі Перрікар - Каміло Уго Карбельї
Дженіс Тжен - Юлія Путінцева
Ельза Жакемо - Маріє Боузкова
Court 4
Маріано Навоне - Ніколоз Басілашвілі - початок о 16:00
Анастасія Захарова - Анна Бондар - не раніше 17:00
Ліллі Тагер - Елла Зайдель
Солана Сьєрра - Каміла Рахімова
Емерсон Джонс - Лінда Фругвіртова
Початок всіх матчів вказаний за київським часом
Джерело фото: офіційний сайт турніру Miami Open
