Маямі. Лоренцо Музетті знімається з Мастерса
Джерело фото: Instagram, користувач: lore_musetti
Лоренцо Музетті: "Всім привіт! На жаль, я змушений знятися з Miami Open. Мені дуже подобається грати тут, втім зараз мені потрібно ще трохи часу для того, аби бути готовим на всі 100%. Дякую за вашу підтримку і чекаю на наші зустрічі протягом усього ґрунтового сезону."
Лоренцо Музетті цього сезону потерпає від травм. На Australian Open - 2026 йому довелось знятися з матчу проти Новака Джоковича, коли італійський тенісист вів в рахунку 2:0 за партіями. Тоді причиною відмови від продовження боротьби стало пошкодження стегна.
Після цієї травми Музетті повернувся на корт в Індіан-Веллсі, проте поступився вже в стартовому матчі Мартону Фучовічу із Угорщини.
Нагадаємо, що раніше з Мастерса в Маямі знявся сербський тенісист Новак Джокович.
