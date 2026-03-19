Маямі. Лоренцо Музетті знімається з Мастерса

Італійський тенісист Лоренцо Музетті прийняв рішення відмовитися від участі у змаганнях категорії Мастерс, які в ці дні розпочались в Маямі. Лоренцо, який отримав на Miami Open 4-й номер посіву, знявся із турніру через травму правої руки.





Джерело фото: Instagram, користувач: lore_musetti





Лоренцо Музетті: "Всім привіт! На жаль, я змушений знятися з Miami Open. Мені дуже подобається грати тут, втім зараз мені потрібно ще трохи часу для того, аби бути готовим на всі 100%. Дякую за вашу підтримку і чекаю на наші зустрічі протягом усього ґрунтового сезону."





Лоренцо Музетті цього сезону потерпає від травм. На Australian Open - 2026 йому довелось знятися з матчу проти Новака Джоковича , коли італійський тенісист вів в рахунку 2:0 за партіями. Тоді причиною відмови від продовження боротьби стало пошкодження стегна.





Після цієї травми Музетті повернувся на корт в Індіан-Веллсі, проте поступився вже в стартовому матчі Мартону Фучовічу із Угорщини.









