Маямі. Екс-шостий номер світового рейтингу Хуберт Хуркач зазнав 7-ї поразки поспіль і вилетів вже на старті Мастерса
Miami Open, ATP Мастерс
Маямі, США
1-й раунд
Ітан Квін - Хуберт Хуркач - 6:2, 6:4
Джерело фото: Instagram, користувач: hubihurkacz
Протягом всього матчу Хуберт Хуркач практично нічого не зумів показати на прийомі. Польський спортсмен не заробив жодного брейк-поінта і всього 1 раз за зустріч зміг дістатися до рахунку рівно на подачі суперника. При цьому і у власних геймах Хуберт, вже традиційно для останніх матчів, відчував серйозні проблеми.
Так, в стартовому сеті Хуркач з рахунку 2:1 дозволив Квінну двічі відзначитися на прийомі і програвши 5 геймів поспіль віддав американцю першу партію. Настільки серйозного провалу Хуберту в другому відрізку матчу вдалось уникнути, проте і в ньому польський спортсмен наприкінці сету упустив власний гейм і дав Ітану можливість з першої ж спроби подати на перемогу.
Нагадаємо, що Хуберт Хуркач в червні минулого року переніс операцію на коліні і повернувся в тур тільки на початку 2026-го. З цього моменту екс-шостий номер світового рейтингу ніяк не може знайти власну гру. Поразка від Ітана Квінна в Маямі стала для Хуберта вже 7-ю поспіль, причому останнім часом Хуркач не соромиться грати навіть на Челленджерах, але й там не може перервати цю серію. Цікаво, що почалась вона саме з поразки від Ітана Квінна в другому раунді цьогорічного Australian Open.
Ну а сам Ітан Квінн в другому колі Мастерса в Маямі зіграє проти 11-го номера посіву Каспера Рууда із Норвегії.
