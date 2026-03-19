Анастасія Соболєва з "баранкою" знищила "нейтралку" на шляху до 1/4 фіналу турніру в Італії
ITF W35
Сан Грегоріо, Італія
2-й раунд
(4) Анастасія Соболєва - Аріна Булатова - 6:0, 6:2
Джерело фото: Instagram, користувач: anastasiia_sobolieva04
В стартовому сеті Соболєва не лишила суперниці ніяких шансів. Українська спортсменка впевнено тримала власні подачі, а на прийомі діяла так само максимально впевнено і ефективно. Анастасія оформила 3 брейки, причому майже без спротиву "безпрапорної" суперниці, і з "баранкою" завершила сет на свою користь.
На початку другої партії стався єдиний непростий гейм у цьому матчі для самої Соболєвої. Українська тенісистка втримала власну подачу з трьох брейк-поінтів у суперниці, ну а далі знову повністю заволоділа ігровою ініціативою. Анастасія оформила ще 2 брейки і впевнено завершила матч перемогою.
В 1/4 фіналу змагань в Сан Грегоріо Анастасія Соболєва зіграє проти італійської тенісистки Дженніфер Руджері (271-ша ракетка світу).
