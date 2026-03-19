Маямі. Юлія Стародубцева із впевненої перемоги розпочала виступи в основній сітці турніру WTA 1000

Українська тенісистка Юлія Стародубцева, яка пробилась в основну сітку змагань категорії WTA 1000 в Маямі через сито кваліфікації, здобуває більш ніж впевнену перемогу в першому раунді. В двох партіях Юлія переграла німкеню Єву Лис, яка, до речі, є уродженкою Києва. На перемогу в матчі проти 77-ї ракетки світу Стародубцева витратила трохи більше години із чвертю ігрового часу.





Miami Open, WTA 1000

Маямі, США

1-й раунд





(Q) Юлія Стародубцева - Єва Лис - 6:1, 6:4





Джерело фото: Instagram, користувач: alexthetennispro



Ще перед матчем Ще перед матчем ми відзначали, що у Єви Лис останнім часом виникає аж надто багато проблем . Свій останній поєдинок німкеня провела ще два місяці тому на кортах Australian Open, де виступала із травмою коліна. Після цього їй знадобилась солідна пауза у виступах, тож із ігровою практикою у Лис все точно не в повному порядку.





Стародубцева до змагань в Маямі, хоч і грала стабільно, але результатами теж похвалитися не могла - у Юлії була навіть серія із чотирьох поспіль поразок, яку вдалось перервати саме тут, в першому раунді кваліфікації





Саме той факт, що Юлія встигла набрати форму в Маямі, прибилась до покриття (а воно, за словами багатьох спортсменів серйозно відрізняється, наприклад, від того, що було в Індіан-Веллсі) та й просто відчула ігровий ритм, і допоміг Стародубцевій впевнено забрати стартовий сет. Все, що зуміла зробити Лис в першій партії - це виграти свій стартовий гейм на власній подачі. Після цього на корті було видно тільки українську тенісистку, яка оформила для суперниці приховану "баранку".





В другому сеті Юлії стало набагато складніше. Єва увійшла в матч, та й сама Стародубцева трохи збавила оберти. В підсумку, двічі українській спортсменці довелось відіграватися із брейка. Правда, робила це Юлія одразу ж після того, як упускала власну подачу, тож піти у відрив Лис жодного разу не вдалось. Ну а ключовим в матчі став 10-й гейм другого сету, в якому німкеня просто провалилась - вона віддала свій гейм під нуль, а разом із ним і увесь другий сет та матч.





В другому колі турніру в Маямі Юлія Стародубцева зіграє проти 30-ї ракетки змагань Крістіни Букси із Іспанії.





