Маямі. Юлія Стародубцева із впевненої перемоги розпочала виступи в основній сітці турніру WTA 1000
Miami Open, WTA 1000
Маямі, США
1-й раунд
(Q) Юлія Стародубцева - Єва Лис - 6:1, 6:4
Джерело фото: Instagram, користувач: alexthetennispro
Ще перед матчем ми відзначали, що у Єви Лис останнім часом виникає аж надто багато проблем. Свій останній поєдинок німкеня провела ще два місяці тому на кортах Australian Open, де виступала із травмою коліна. Після цього їй знадобилась солідна пауза у виступах, тож із ігровою практикою у Лис все точно не в повному порядку.
Стародубцева до змагань в Маямі, хоч і грала стабільно, але результатами теж похвалитися не могла - у Юлії була навіть серія із чотирьох поспіль поразок, яку вдалось перервати саме тут, в першому раунді кваліфікації.
Саме той факт, що Юлія встигла набрати форму в Маямі, прибилась до покриття (а воно, за словами багатьох спортсменів серйозно відрізняється, наприклад, від того, що було в Індіан-Веллсі) та й просто відчула ігровий ритм, і допоміг Стародубцевій впевнено забрати стартовий сет. Все, що зуміла зробити Лис в першій партії - це виграти свій стартовий гейм на власній подачі. Після цього на корті було видно тільки українську тенісистку, яка оформила для суперниці приховану "баранку".
В другому сеті Юлії стало набагато складніше. Єва увійшла в матч, та й сама Стародубцева трохи збавила оберти. В підсумку, двічі українській спортсменці довелось відіграватися із брейка. Правда, робила це Юлія одразу ж після того, як упускала власну подачу, тож піти у відрив Лис жодного разу не вдалось. Ну а ключовим в матчі став 10-й гейм другого сету, в якому німкеня просто провалилась - вона віддала свій гейм під нуль, а разом із ним і увесь другий сет та матч.
В другому колі турніру в Маямі Юлія Стародубцева зіграє проти 30-ї ракетки змагань Крістіни Букси із Іспанії.
Теніс України в соцмережах: Facebook, Telegram і Twitter
Коментарі
Дописати коментар