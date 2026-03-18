Маямі. Юлія Стародубцева дізналась стартову суперницю в основній сітці турніру WTA 1000
Між собою Юлія Стародубцева і Єва Лис провели всього один поєдинок. Восени минулого року у кваліфікації турніру в Токіо сильнішою виявилась німкеня - 6:3, 6:2.
Зараз у Лис є певні проблеми зі здоров'ям. На Australian Open - 2026 німкеня виступала із пошкодженням правого коліна, тож після поразки вже в стартовому раунді від Сорани Кирсті вона взяла паузу у виступах. Саме проти Стародубцевої Єва Лис проведе свій перший матч за два місяці.
В разі успіху в поєдинку проти Лис Юлія Стародубцева в другому колі змагань в Маямі зіграє проти 30-ї ракетки турніру Крістіна Букси із Іспанії.
Нагадаємо, що в основній сітці турніру в Маямі виступають одразу 4 українки - окрім Стародубцевої з першого кола стартує Даяна Ястремська. Потрапили в посів і почнуть боротьбу із другого кола - Еліна Світоліна та Марта Костюк.
Юлія Стародубцева і Даяна Ястремська свої матчі першого кола проведуть вже сьогодні. Даяна зіграє проти Ешлін Крюгер в 17:00 за київським часом, в матч Юлії проти Єви Лис відбудеться на тому ж корті (Court 1) третім запуском, тож почнеться, орієнтовно, не раніше 20:00.
