Маямі. Юлія Стародубцева пробивається в основну сітку турніру WTA 1000
Miami Open, WTA 1000
Маямі, США
Кваліфікація, фінал
(15) Юлія Стародубцева - Мері Стояна - 6:2, 6:2
Джерело фото: Instagram, користувач: alexthetennispro
Цікаво, що події в обох сетах протистояння розвивались по одному і тому самому сценарію. Першо. отримувала шанси на прийомі саме американська тенісистка, проте Юлія щоразу рятувала свою стартову подачу в партії. У першому відрізку матчу Стародубцева відігралась з брейк-поінту, а от в другому сеті гейм довелось рятувати на характері - Мері вела в рахунку 40:15 і загалом мала 3 брейкові м'ячі, проте Юлія встояла.
Цікаво, що події в обох сетах протистояння розвивались по одному і тому самому сценарію. Першо. отримувала шанси на прийомі саме американська тенісистка, проте Юлія щоразу рятувала свою стартову подачу в партії. У першому відрізку матчу Стародубцева відігралась з брейк-поінту, а от в другому сеті гейм довелось рятувати на характері - Мері вела в рахунку 40:15 і загалом мала 3 брейкові м'ячі, проте Юлія встояла.
Ну а далі, як в першому, так і в другому сетах, українська спортсменка повністю перехоплювала ініціативу. У Стояни зникали будь-які шанси на прийомі, а сама Стародубцева по 2 рази в кожній із партій брала подачі суперниці і з комфортною перевагою у 2 брейки завершувала ігрові відрізки на свою користь.
Таким чином Юлія Стародубцева приєднається до ще трьох українських тенісисток, які стартують одразу з основної сітки турніру - Еліни Світоліної, Марти Костюк та Даяни Ястремської.
Суперниця Юлії Стародубцевої по першому коли основи змагань в Маямі визначиться пізніше - після завершення всіх матчів кваліфікації та проведення додаткового жеребкування.
