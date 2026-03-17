Маямі. Юлія Стародубцева пробивається в основну сітку турніру WTA 1000

Українська тенісистка Юлія Стародубцева впевнено подолала кваліфікацію великого турніру категорії WTA 1000 в Маямі. В фіналі відбору Юлія в двох партіях переграла місцеву спортсменку Мері Стояна (179-та сходинка поточного світового рейтингу). За весь матч Стародубцева віддала суперниці всього 4 геймі - по 2 в кожному із сетів.





Miami Open, WTA 1000

Маямі, США

Кваліфікація, фінал





(15) Юлія Стародубцева - Мері Стояна - 6:2, 6:2





Цікаво, що події в обох сетах протистояння розвивались по одному і тому самому сценарію. Першо. отримувала шанси на прийомі саме американська тенісистка, проте Юлія щоразу рятувала свою стартову подачу в партії. У першому відрізку матчу Стародубцева відігралась з брейк-поінту, а от в другому сеті гейм довелось рятувати на характері - Мері вела в рахунку 40:15 і загалом мала 3 брейкові м'ячі, проте Юлія встояла.





Ну а далі, як в першому, так і в другому сетах, українська спортсменка повністю перехоплювала ініціативу. У Стояни зникали будь-які шанси на прийомі, а сама Стародубцева по 2 рази в кожній із партій брала подачі суперниці і з комфортною перевагою у 2 брейки завершувала ігрові відрізки на свою користь.









Суперниця Юлії Стародубцевої по першому коли основи змагань в Маямі визначиться пізніше - після завершення всіх матчів кваліфікації та проведення додаткового жеребкування.





