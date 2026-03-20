Маямі. Даяна Ястремська врятувалась з потрійного матч-болу на старті турніру WTA 1000

Українська тенісистка Даяна Ястремська із вкрай непростої перемоги розпочинає виступи на змаганнях категорії WTA 1000 в американському Маямі. В першому раунді Даяна здобула вольову перемогу над представницею США Ешлін Крюгер (79-та сходинка поточного світового рейтингу). На перемогу в матчі Ястремська витратила трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.





Даяна Ястремська - Ешлін Крюгер - 2:6, 6:4, 7:5





Джерело фото: Instagram, користувач: dayana_yastremskay





Провальний дебют цієї зустрічі, в якому Ястремська програла вже стартовий гейм на власній подачі та відпустила суперницю у відрив - 3:0, Даяні, ніби, вдалось компенсувати. В середині партії українська тенісистка відіграла брейк і звела відставання до мінімуму - 2:3.





Але цей ривок у виконанні Ястремської в той момент був лише приємним епізодом. Крюгер швидко повернула собі ініціативу, оформила ще 2 брейки поспіль і впевнено забрала стартовий сет - 6:2.





Непросто було Даяні втримати і перший гейм на власній подачі в наступній партії. Українська спортсменка врятувала його з кількох брейк-поінтів, в вже за кілька хвилин сама відзначилась на прийомі. Ешлін мобілізувала всі сили і швидко відігралась, проте було помітно, що Ястремська додає.





В середині другого сету Даяна ще раз взяла подачу Крюгер і цього разу максимально відповідально поставилась до своєї переваги в рахунку. В двох геймах на власній подачі, які Ястремській лишалось захистити для перемоги в партії, вона віддала американській спортсменці всього 1 розіграш. 6:4 - на користь Даяни.





Ну а у вирішальному сеті на корті була максимально рівна і нервова боротьба. Можливо, рівень тенісу і не був захмарним, проте напруга дійсно зашкалювала. Але, чим ближче до завершення наближалась зустріч, тим складніше ставало Даяні тримати власні подачі.





Наприклад, 8-й гейм вона захистила відігравши 2 брейк-поінти. А в 10-му ледь не стався суцільний провал. Даяна почала подачу з 0:40, а це - потрійний матч-бол для суперниці. І як же круто на характері Ястремська перевернула хід ендшпілю зустрічі.





Українська тенісистка відігралась з потрійного матч-болу, оформила брейк в наступному геймі і спокійно подала на перемогу в протистоянні - з рахунку 4:5 і 0:40 Даяна довела все до перемоги - 7:5!





В другому раунді турніру в Маямі Даяна Ястремська зіграє проти 25-ї ракетки змагань Єлєни Остапенко із Латвії.





Теніс України в соцмережах: