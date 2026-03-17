Катаріна Завацька із розгромної перемоги починає виступи на 35-тисячнику в Іспанії

Українська тенісистка Катаріна Завацька більш ніж впевнено виграє свій стартовий матч на турнірі категорії ITF W35 в іспанському місті Сабадель. В поєдинку першого кола Катаріна віддала всього 3 гейми місцевій спортсменці Ане Мінтегі Дель Ольмо (300-й номер поточного світового жіночого рейтингу).





ITF W35

Сабадель, Іспанія

1-й раунд





Катаріна Завацька - Ане Мінтегі Дель Ольмо - 6:0, 6:3





Джерело фото: Instagram, користувач: katya_zavatska_





Є "баранки", які доволі важко назвати заслуженими, бо тенісистка, яка програє сет із розгромним рахунком точно напрацювала на 1-2 виграних гейми. Просто не так склались зірки. Просто десь не пощастило на ключових розіграшах. Але тут точно не той випадок.





Стартовий сет зустрічі у виконанні Завацької був, певно, одним з найкращих у неї за останній час. Катаріна максимально ефективно діяла на власних подачах і віддала суперниці за весь сет, увага, всього 1 розіграш на них. На прийомі, звісно, боротьби було більше. Кілька геймів можна навіть назвати доволі бойовими і напруженими, але Завацька забрала всі 3 подачі іспанської спортсменки з перших же брейк-поінтів, показавши 100-відсоткову реалізацію шансів.





Коли на початку другого сету українська тенісистка повела ще із двома брейками, тобто виграла 9 геймів поспіль, здавалося, що зустріч можна завершувати. Проте, Дель Ольмо, несподівано загострила боротьбу. У іспанської спортсменки досі не виходило нічого на власних подачах - жодного свого геймі в цьому матчі вона так і не захистила. А от на прийомі Завацька дозволила Ане Мінтегі брати гейм за геймом. На щастя, перевага Катерина була вже надто вагомою, тож їй вдалось завершити матч на свою користь.





В другому колі турніру в Сабаделі Катаріна Завацька зіграє проти переможниці матчу між 5-ю ракеткою турніру Кароліне Вернер із Німеччини та французькою спортсменкою Амандін Есс.





