Катаріна Завацька із розгромної перемоги починає виступи на 35-тисячнику в Іспанії
ITF W35
Сабадель, Іспанія
1-й раунд
Катаріна Завацька - Ане Мінтегі Дель Ольмо - 6:0, 6:3
Джерело фото: Instagram, користувач: katya_zavatska_
Є "баранки", які доволі важко назвати заслуженими, бо тенісистка, яка програє сет із розгромним рахунком точно напрацювала на 1-2 виграних гейми. Просто не так склались зірки. Просто десь не пощастило на ключових розіграшах. Але тут точно не той випадок.
Стартовий сет зустрічі у виконанні Завацької був, певно, одним з найкращих у неї за останній час. Катаріна максимально ефективно діяла на власних подачах і віддала суперниці за весь сет, увага, всього 1 розіграш на них. На прийомі, звісно, боротьби було більше. Кілька геймів можна навіть назвати доволі бойовими і напруженими, але Завацька забрала всі 3 подачі іспанської спортсменки з перших же брейк-поінтів, показавши 100-відсоткову реалізацію шансів.
Коли на початку другого сету українська тенісистка повела ще із двома брейками, тобто виграла 9 геймів поспіль, здавалося, що зустріч можна завершувати. Проте, Дель Ольмо, несподівано загострила боротьбу. У іспанської спортсменки досі не виходило нічого на власних подачах - жодного свого геймі в цьому матчі вона так і не захистила. А от на прийомі Завацька дозволила Ане Мінтегі брати гейм за геймом. На щастя, перевага Катерина була вже надто вагомою, тож їй вдалось завершити матч на свою користь.
В другому колі турніру в Сабаделі Катаріна Завацька зіграє проти переможниці матчу між 5-ю ракеткою турніру Кароліне Вернер із Німеччини та французькою спортсменкою Амандін Есс.
Теніс України в соцмережах: Facebook, Telegram і Twitter
Коментарі
Дописати коментар