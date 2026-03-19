Катаріна Завацька переграла 5-ту ракетку змагань в Іспанії та вийшла в чвертьфінал 35-тисячника

Українська тенісистка Катаріна Завацька пробивається в 1/4 фіналу змагань категорії ITF W35 в іспанському місті Сабадель. В матчі другого кола турніру Катаріна в двох партіях переграла німкеню Кароліне Вернер, яка була посіяна на змаганнях під 5-м номером. На перемогу над 239-ю ракеткою світу Завацька витратила 2 години і 10 хвилин ігрового часу.





ITF W35

Сабадель, Іспанія

2-й раунд





Катаріна Завацька - (5) Кароліне Вернер - 6:3, 7:5





Джерело фото: Instagram, користувач: katya_zavatska_



Після доволі непростого дебюту матчу, в якому Завацька програла власну подачу і відпустила суперницю у невеликий відрив з рахунком - 2:0, Катаріна зуміла повністю перехопити ініціативу. Українська тенісистка до завершення стартового сету тричі відзначилась на прийомі і достатньо впевнено втримала всі наступні власні подачі.





Втім, Вернер не дозволила своїй грі розсипатися і в другому сеті спробувала почати диктувати свої умови гри. На початку партії німкеня двічі виривалась вперед із брейком, але Завацька одразу ж відігравалась. Ближче до завершення сету із геймом на прийомі в активі повела вже українська тенісистка і навіть отримала можливість подавати на матч.





Втім, ця спроба виявилась просто провальною для Завацької - Катаріна віддала свій гейм під нуль і дозволила Кароліне повернутися в боротьбу. В наступному геймі на прийомі українська спортсменка дісталась до матч-болу, але й тут Вернер встояла. Проте, в 12-му геймі сету Катаріна таки завадила суперниці подати на тай-брейк і оформила вкрай непросту перемогу.





В 1/4 фіналу змагань в Сабаделі Катаріна Завацька зіграє проти іспанської спортсменки Неус Торнер Сенсано.





