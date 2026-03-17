Маямі. Емма Радукану не зіграє на турнірі WTA 1000
Джерело фото: Instagram, користувач: transylvaniaopen
Минулого року на змаганнях в Маямі Емма Радукану дісталась до чвертьфіналу, де поступилась представниці США Джессіці Пегулі. Цей результат був найкращим для британської спортсменки на великих турнірах (WTA 1000 або Турніри Великого Шолома) в 2025-му році. Таким чином, через втрату очок за 1/4 фіналу Радукану опуститься, як мінімум, на 3 сходинки в світовому рейтингу. Втім, є багато спортсменок, які за рахунок виступів в Маямі можуть обійти Емму.
Крім цього за останні години від участі у турнірі в Маямі відмовились співвітчизниця Емми - Сонай Картал та австралійська спортсменка Мая Джойнт. Обох турбують травми спини.
