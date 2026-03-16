Маямі. Новак Джокович не зіграє на змаганнях категорії Мастерс

Новак Джокович
Легендарний сербський тенісист Новак Джокович прийняв рішення знятися із турніру категорії Мастерс в Маямі, який стартує вже цього тижня. Причиною відмови Новака від участі у змаганнях стала травма правого плеча. 

Для Новака Джоковича турнір в Маямі є одним з найбільш успішних в кар'єрі. Тут сербський спортсмен 6 разів вигравав титул. Минулого року Джокович зіграв у Маямі вперше за 5 років і дістався до фіналу, в якому він поступився Якубу Меншику.

Нагадаємо, на турнірі в Індіан-Веллсі Новак Джокович дістався четвертого раунду, в якому програв Джеку Дрейпера із Великої Британії.

