Індіан-Веллс. Аріна Сабаленко на чемпіонському тай-брейці здолала Єлєну Рибакіну в фіналі турніру

Лідерка поточного світового рейтингу безпрапорна тенісистка Аріна Сабаленко стає тріумфаторкою змагань категорії WTA 1000 в Індіан-Веллсі. В титульному матчі турніру Аріна в напруженій боротьбі і тільки на чемпіонському тай-брейці здолала представницю Казахстану Єлєну Рибакіну (3-я позиція в світовій жіночій класифікації).





BNP Paribas Open, WTA 1000

Індіан-Веллс, США

Фінал





(1) Аріна Сабаленко - (3) Єлєна Рибакіна - 3:6, 6:3, 7:6(6)





Останнім часом могло здатися, що Єлєна Рибакіна стає справжнім злим генієм для лідерки світового рейтингу. Представниця Казахстану виграла у Сабаленко два останніх важливих фінали - на Підсумковому турнірі WTA, ну і, звісно, в Мельбурні на Australian Open. І той фінал ще точно живий в пам'яті.





Початок фіналу турніру в Індіан-Веллсі знову показав, що Рибакіна готова позбавити Сабаленко ще одного трофею. Єлєна дуже спокійно та виважено підходила до кожного розіграшу, намагаючись вичавити з нього максимум. В підсумку, в середині стартового сету Рибакіна відзначилась на прийомі і дуже спокійно довела партію до перемоги.





В перерві між партіями дуже вчасно показали статистику : Рибакіна цього сезону не програла жодного матчу, який вона починала із виграної стартової партіє. А тут ще й стартовий гейм другого сету Єлєна виграла на прийомі і, таким чином, отримала перевагу в рахунку. Цікаво, що в цьому геймі на брейк-поінті у суперниці Сабаленко припустилась подвійної.





Але вже в наступному геймі помилятися почала сама Рибакіна. Вона допустила рахунок 0:40 на власній подачі і на першому ж з потрійного брейк-поінту не потрапила в порожній корт після вибиваючої подачі.





Сабаленко відчула можливість переломити хід зустрічі та продовжила тиснути. В підсумку Аріна оформила і другий брейк поспіль, не без помилок Рибакіної, правда? Але, як би там не було, Сабаленко в рахунку повела та втримала перевагу до завершення партії.





І ось він - вирішальний сет фіналу. Із доволі швидкого брейку його знову починає Сабаленко. Аріна тримає перевагу в рахунку аж до 10-го гейму, в якому вона виходить подавати на чемпіонство і провалюється. Єлєна оформлює зворотній брейк і повертається в гру.





Рибакіній було ой як непросто в наступному власному геймі. Аби його захистити представниця Казахстану відіграла 5 брейк-поінтів. Але вміння грати на важливих м'ячах присутнє і в Сабаленко. Наприклад, Аріна відігралась з матч-болу на подачі суперниці, а сама за кілька хвилин оформила чемпіонство.





Для Аріни Сабаленко трофей в Індіан-Веллсі стає вже 23-м в кар'єрі. В ювілейним 10-м на турнірах категорії WTA 1000.





