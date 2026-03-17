Дарія Снігур на тай-брейці вирішального сету поступилась вже на старті 75-тисячника в Маріборі

Українська тенісистка Дарія Снігур, яка отримала на змаганнях категорії ITF W75 в словенському Маріборі 3-й номер посіву, не змогла подолати вже стартовий раунд турніру. В напруженому трисетовому поєдинку Дарія програла представниці Італії Самірі Де Стефано (294-та ракетка світу).





ITF W75

Марібор, Словенія

1-й раунд





Саміра Де Стефано - (3) Дарія Снігур - 3:6, 6:4, 7:6(5)





Джерело фото: Instagram, користувач: transylvaniaopen





До цього матчу Дарія Снігур підходила із прекрасною серією результатів. Титул на Челленджері в Оейраші, фінал 75-тисячника в Трнаві. Ранній виліт на наступному турнірі такої ж категорії ну точно не читався - суперниця зірок із неба навіть на рівні ITF не хапає, перебуває на межі третьої та четвертої сотень світового рейтингу, та й форма викликає багато питань - Де Стефано програла 4 останні матчі в турі.





Та й перший сет показав, що Дарія спокійно може диктувати свої умови на корті. Саме Снігур першою відзначилась на прийомі в середині партії, причому зробила це під нуль. Так, ця перевага не стала вирішальною, бо незабаром італійська спортсменка відігралась, але Дарія моментально відновила перевагу в рахунку і довела партію до перемоги.





В другому сеті у Дарії виникли достатньо серйозні труднощі із власною подачею. Снігур програла вже свій стартовий гейм, відіграла цей брейк, але знову дозволила суперниці вирватися вперед. Цю перевагу Саміра втримувала досить довго і навіть могла ставити крапку в сеті ще одним брейком, але Снігур врятувала свою подачу із сет-болу. Цей момент надихнув українську спортсменку і вона ще й відігралась з подачі Де Стефано на партію, проте одразу ж програла ще один власний гейм і віддала сет.





Вирішальна партія, насправді, перетворилась на парад упущених можливостей. Снігур двічі вела з брейком на початку сету, але Саміра стабільно відігравала відставання. Але найбільше можливостей закрити зустріч у Дарії було наприкінці сету.





Снігур оформила ще один брейк в 9-му геймі і вийшла подавати на перемогу в 10-му. Дарія навіть заробила матч-бол, але Де Стефано відіграла цей м'яч і оформила зворотній брейк. Українка не знітилась і знову відзначилась на прийомі в 11-му геймі. Але і друга подача на перемогу вийшла невдалою - тепер зворотній брейк Саміра оформила майже без проблем.





І навіть на тай-брейці вирішального сету Снігур кілька разів виходила вперед із міні-брейками. Але і цієї переваги Дарії не вистачило для перемоги в зустрічі. Де Стефано буквально вирвала вихід в друге коло на справжньому характері. Проте Снігур упустила аж надто багато шансів.





Теніс України в соцмережах: